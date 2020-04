02/04: Araucária tem 45 casos notificados com 1 confirmação para coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou na tarde desta quinta-feira, 2 de abril, mais um boletim epidemiológico do coronavírus no estado do Paraná.

Os números trazidos estão divididos por municípios e mostra que, até o momento, Araucária tem 45 notificações. Ou seja, 45 casos de pacientes em que as circunstâncias de seu estado de saúde fizeram com que tivessem material coletado para a realização de teste para Covid-19.

Dos 45 pacientes testados, 41 já tiveram seus resultados analisados e descartados para o novo coronavírus. Outros 3 seguem em investigação e um testou positivo.

Um novo boletim será divulgado no final da tarde de sexta-feira (3).