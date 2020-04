07/04: Araucária tem mais três casos suspeitos de coronavírus

Conforme o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que apresenta dados preliminares sobre a evolução do coronavírus (COVID-19) em todo o Paraná, divulgado às 14 horas desta terça-feira, 7 de abril, o município de Araucária tem, até o momento, três casos suspeitos da doença.

Ainda conforme o boletim, a cidade segue com apenas dois casos confirmados e 46 já descartados. As informações representam os casos suspeitos de COVID-19 que tiveram amostras coletadas e processadas pelo Lacen/PR e laboratórios privados habilitados no Paraná.

Texto: Maurenn Bernardo