09/04: Mais um morador de Araucária testa positivo para coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) divulgou na tarde desta quinta-feira, 9 de abril, às 15 horas, mais um boletim com dados preliminares, mostrando a situação do coronavírus (COVID-19) em todo o Paraná. O município de Araucária aparece com 3 casos confirmados, 52 já descartados e nenhum óbito. No boletim de ontem (8), a cidade tinha dois casos confirmados, 50 descartados e dois em investigação.

Pelas estatísticas da SESA, o Paraná apresenta, até o momento, 24 óbitos, 621 casos confirmados, 346 em investigação e 5.504 já descartados. Lembrando que o boletim representa os casos suspeitos de COVID-19 que tiveram amostras coletadas e processadas pelo Lacen/PR e laboratórios privados habilitados em todo o Estado.

Texto: Maurenn Bernardo