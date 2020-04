Boletim de Secretaria de Estado da Saúde (SESA) divulgado nesta sexta-feira, 10 de abril, mostra que Araucária tem mais 4 casos suspeitos de coronavírus.

Ao todo, sessenta pessoas já tiveram que ser testadas para coronavírus em virtude do agravamento das síndromes gripais que apresentaram. Deste total, 52 casos foram descartados, 4 confirmados para Covid-19 e outros 4 seguem aguardando o resultado do exame, que é feito pelo Laboratório Central do Estado (Lacen)