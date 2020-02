1º Festival de Futebol Amador Malucos da Tribo agitou a comunidade do Tayrá

A Praça do Tayrá ficou bastante movimentada no domingo, 16 de fevereiro, com os jogos do 1º Festival de Futebol Amador Malucos da Tribo. A competição de futebol suíço reuniu 12 equipes, e 4 delas se classificaram para as fases semifinal e final, que acontecem no domingo, 1º de março, a partir das 8 horas. Os times finalistas são: Envolvidos, City, Os Guri e Fênix, todos de Araucária.

No dia da decisão também haverá um quadrangular com os times femininos La Máfia, Feras, Fênix e Legendárias, que vão disputar diretamente as fases semifinal e final.

Além de futebol, o festival contou com muita música, churrasco, chope e recreações para a criançada. “Agradecemos aos times que participaram dessa primeira fase, aos patrocinadores e ao púbico que veio torcer e se divertir conosco. Aproveitamos para convidar a comunidade a vir acompanhar a final do dia 1º de março”, convidou Alisson, um dos integrantes da torcida organizada Malucos da Tribo, do Araucária Esporte Clube & Regatas, organizadora da competição.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020