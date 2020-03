21 de março: Araucária tem 3 casos suspeitos e 3 descartados de coronavírus

Araucária segue sem registrar nenhum caso de coronavírus dentro de seus limites. A informação é do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

Dados deste sábado, 21 de março, dão conta de que, até o momento, já houve a necessidade de coleta para averiguação do Covid-19 em seis moradores da cidade.

Dos seis casos, três já foram descartados e três ainda aguardam que o Laboratório Central do Estado (Lacen) divulgue o resultado. O setor de epidemiologia do Município informou também que está havendo certa divergência entre os boletins divulgados pela Prefeitura de Araucária e pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) por conta de algumas coletas de pacientes residentes em nosso Município acabam sendo feitas quando estes procuram unidades privadas de saúde localizadas em Curitiba. Por conta disso, num primeiro momento, esses casos acabam entrando no volume da Capital.

Como é feito o exame

O setor de epidemiologia da Prefeitura explicou ainda que o exame para análise de coronavírus é feito por meio da coleta de amostras de secreções das vias respiratórias (do nariz e garganta) dos casos suspeitos. Utilizando swabs, um tipo hastes longa de plástico com algodão em suas pontas, os profissionais de saúde retiram secreção de cada uma das narinas e, em seguida, do interior da garganta, numa área bem próxima a amigdala. Concluída essa etapa, a amostra é lacrada e enviada ao laboratório.

No Lacen, essa amostra é submetida a um teste de biologia molecular que identifica a carga genética do vírus.