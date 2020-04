23/04: Araucária tem 8 casos confirmados de coronavírus e 10 em investigação

Em um novo levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Araucária (SMSA), o município aparece com 8 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19); sendo que 4 estão em período de tratamento, com uma delas internada na UTI e outros 4 já foram recuperados; apenas 1 dos infectados tem mais de 60 anos. Dos 76 moradores de Araucária em que a coleta de material para teste foi realizada, 58 resultados deram negativos e 10 aguardam resultado.

Este levantamento também contabilizou um total de 613 casos notificados no município, incluindo casos leves, suspeitos, confirmados e descartados. Desses, até às 12 horas desta quinta-feira, 23 de abril, 295 pessoas estão em isolamento domiciliar por apresentar algum tipo de sintoma. Até o momento, não há registro de óbito por Coronavírus em Araucária.

Com o objetivo de evitar conflito de informações, a Prefeitura de Araucária tem divulgado os números gerados pelo Estado do Paraná (Secretaria de Estado da Saúde – SESA) sobre os casos no município. Mas o levantamento de dados realizado pela SMSA dá a possibilidade de saber com mais detalhes sobre os números em nosso município. A divulgação oficial de alguns desses números de Araucária pela SESA ocorrerá em um momento posterior; por isso pode haver divergência de números entre esta publicação e o informativo do Estado.



Dúvidas sobre o Coronavírus? Ligue 0800-6425250 (ligação gratuita – atendimento de profissionais da Saúde das 7h às 19h todos os dias).

Texto: PMA