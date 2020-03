29/03: Araucária segue sem casos confirmados de coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) divulgou no final da tarde deste domingo, 29 de março, um novo boletim epidemiológico de coronavírus no Estado. Araucária segue sem casos confirmados

Pelo novo boletim, houve a confirmação de 16 novos casos de Covid-19 no Estado, aumentando o total para 152. Os novos casos são oito homens e oito mulheres com idades entre 23 e 66 anos moradores de Curitiba (1), Umuarama (1), Londrina (2), Medianeira (1), Contenda (1), Peabiru (1), São José dos Pinhais (1), Maringá (1), Cascavel (1), Marechal Cândido Rondon (1), Terra Rica (1), Foz do Iguaçu (3) e fora do Paraná, na Venezuela (1).

De acordo com os critérios de vigilância em saúde, os casos devem ser confirmados em seus municípios de residência, sendo assim, um caso confirmado em Colombo foi transferido para Curitiba, visto que o paciente reside na capital e um paciente confirmado de Curitiba foi transferido para Castro.

Os números de Araucária apontam que até o momento já houve 35 casos notificados. Ou seja, pacientes cujo grau de suspeita da doença fez com que eles tivessem amostras coletadas e encaminhadas para análise.

Do total de notificações, 26 já foram analisadas e descartadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Outras nove ainda permanecem sob investigação.

Mudança

A soma dos casos enquadrados como notificados em Araucária neste domingo são inferiores ao informado na última quinta-feira (26). Naquela oportunidade, o boletim da SESA dava conta de que havia 47 amostras coletadas na cidade. A alteração, pelo que se apurou, se dá porque a Secretaria de Estado da Saúde tem alterado a metodologia para enquadrar as notificações de suspeitos de coronavírus.

A metodologia que vem sendo utilizada desde sexta-feira (27) é ligada ao Lacen e contabiliza os dados de todas as notificações que foram recolhidas amostras a fim de precisar os números o mais próximo possível da realidade de suspeitos no Estado.