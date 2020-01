2ª Corrida Noturna da Polícia Militar de Araucária começa a ser planejada

O secretário municipal de Esporte e Lazer, João Carlin Padilha, e o representante dos praticantes de corrida de rua de Araucária, Lucas Garcia, se reuniram nesta terça-feira, 14 de janeiro, com o subcomandante da 2ª Cia do 17° BPM em Araucária, Aspirante a Oficial PM Feltrin, para falar sobre a 2ª Corrida Noturna da PM de Araucária, a ser realizada no primeiro semestre de 2020. Durante a reunião foram discutidos pontos importantes como segurança, percurso, premiação, assessoria e custos.

Também foram colocados em pauta pontos positivos e negativos levantados na prova anterior. Segundo o Asp. Feltrin, que é praticante de corrida de rua e estudante de Educação Física, há grande interesse por parte do subcomando de Araucária em realizar a prova. Ele também levará a proposta ao comando do 17° BPM para possivelmente efetivar a realização do evento. O secretário de Esportes também se colocou à disposição e ofereceu toda ajuda que for necessária para a prova.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020