30/03: Araucária segue sem casos registrados. Paraná tem 3ª morte pelo coronavírus

Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) no final da tarde desta segunda-feira, 30 de março, mostra que Araucária segue sem casos confirmados do novo coronavírus.

Até o momento, 38 pacientes residentes em Araucária tiveram amostras coletadas para verificação. Destes, 33 já tiveram diagnóstico negativo e 5 seguem aguardando divulgação de laudo pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

No Paraná

Também nesta segunda a Sesa confirmou mais um óbito por coronavírus. Um homem de 66 anos, morador de Cascavel no Oeste do Paraná, teve a confirmação de Covid-19 neste domingo (29) e morreu na manhã desta segunda-feira (30).

O paciente possuía comorbidades e havia viajado para os Emirados Árabes com retorno ao Brasil no dia 14/03. Teve os primeiros sintomas no dia 18/03 e foi hospitalizado dia 25/03 em uma unidade da rede privada.

Oito novos casos foram confirmados nos municípios de Curitiba (3), Almirante Tamandaré (2), Rio Branco do Sul (1), Campo Largo (1) e Matinhos (1). Os pacientes são seis homens e duas mulheres com idades entre 26 e 59 anos.

Um caso confirmado no município de Colombo foi transferido para Curitiba visto que o paciente reside na capital.

Dados do boletim registram atualmente 160 casos confirmados – cinco não residem no Estado –, destes, três óbitos, 2.877 casos descartados e 484 em investigação.