7 mil famílias de Araucária ainda estão sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira, 1º de julho

Os fortes ventos que atingiram Araucária e região nesta terça-feira, 30 de junho, provocaram diversos danos à rede de energia elétrica da Copel. Em virtude disso, milhares de clientes ainda seguem sem luz na manhã desta quarta-feira, 1º de julho.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Copel, só em Araucária são 7 mil unidades consumidoras que permanecem sem energia elétrica na manhã de hoje. Ao todo, a cidade tem 57 mil clientes. Ou seja, 13% ainda está com o fornecimento prejudicado.

A assessoria de comunicação da companhia informou ainda que os ventos desta terça-feira foram o pior evento climático da história da Copel. Ao longo da madrugada, 400 eletricistas trabalhavam para tentar reestabelecer a energia de 360 mil unidades consumidoras afetadas pelo vendaval. Deste total, 212 mil clientes prejudicados estão localizados na região metropolitana de Curitiba e no litoral paranaense.

Com 360 mil clientes sem energia, o serviço de atendimento ao cliente da companhia ficou congestionado devido ao grande número de pessoas que entrou em contato com a empresa querendo saber que “a que horas” a luz voltaria. É por isso que muito provavelmente você esteja enfrentando dificuldades em falar com a companhia.

Trabalhoso

Ainda segundo a assessoria da Copel, boa parte das interrupções no fornecimento de energia se deu em razão da queda de árvores e outros objetos que foram jogados contra a rede elétrica em razão da força dos ventos. Esse cenário faz com que o trabalho de restabelecimento da luz seja ainda mais demorado, porque é preciso “consertar” diversos pontos da rede, quase num trabalho de formiguinha realizado pelos eletricistas da empresa.

Sem previsão

Também conforme a companhia, ainda não é possível precisar com exatidão o horário para normalização do sistema. Porém, a Copel enfatiza que está com todo o contingente possível de técnicos nas ruas para fazer com que a energia elétrica seja restabelecida o quanto antes.