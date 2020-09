A casa de sucos mais querida do Brasil chega a Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Nesta quarta-feira, 30 de setembro, os araucarienses ganharão uma das mais tradicionais casas de sucos do Brasil, o Moenda, que traz em seu cardápio mais de mil combinações de sucos naturais, além da famosa torta de frango. A inauguração começa a partir das 11h, na avenida Victor do Amaral, 241, Centro. A rede, que já se tornou conhecida em todo o Brasil, foi criada no interior de São Paulo e está presente há muitas gerações, fazendo muito sucesso. O Moenda se destaca por levar saúde aos seus clientes, principalmente neste momento de pandemia, que muitos estão buscando uma alimentação mais saudável. São 46 anos de tradição, com um projeto de expansão da marca desde junho de 2019, por meio do Grupo Atnzo – responsável pela formatação de mais de 60 marcas.

O dono da marca, Sidinei Oku, 50 anos, mantém essa tradição desde a década de 1980. São mais de 33 opções de sucos, outras 23 misturas com duas frutas e 11 combinações com mais de duas. Além de oito tipos de vitaminas, cinco frapês (leite com fruta), e claro que não poderia faltar os sucos detox. O cardápio é diferenciado, conta com essas opções de sucos feitos com frutas frescas – dentre elas algumas exóticas como pitaia e atemóia. Boa parte das combinações de frutas é resultado de um intenso e detalhado trabalho de pesquisa a respeito das particularidades e benefícios de cada fruta e do potencial nutricional das misturas. As de maior destaque do cardápio são: açaí a moda (açaí, morango e banana), frutas vermelhas (morango, amora e framboesa) e clorofila (abacaxi, laranja, gengibre, hortelã e couve).

Outra novidade é a torta de frango do Moenda, a mais queridinha pelos clientes e, claro, o “carro-chefe” da casa, preparada no dia, a partir da receita da dona Eli, mulher de Sidnei. Os dois acompanham a inauguração de todas as unidades e fazem o treinamento com todos os franqueados, dando uma atenção maior ainda nessa parte de alimentação, colocando, literalmente, a mão na massa. O menu também conta com a pizza e o quibe assado que fazem muito sucesso.

A unidade de Araucária ficará sob o comando do empreendedor Ademar Bazzoni. “Temos a certeza que o Moenda em Araucária será um grande sucesso, já venho fazendo algumas propagandas na internet e estão todos ansiosos pela inauguração, por ser uma novidade na cidade e porque tivemos, claro, um ponto em local estratégico para atender a todos da nossa região”, contou.

Ademar aproveitou para convidar os araucarienses a prestigiarem a inauguração desta quarta-feira e a provarem os deliciosos sucos do Moenda.

Texto: Maurenn Bernardo