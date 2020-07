A Fábrica retornou com as deliciosas sopas, caldos e cremes

A pandemia tem estimulado os empreendedores que tiveram seus negócios afetados, a se reinventarem e a criarem novas alternativas de renda. A empresária Meri Ruvinski, proprietária da A Fábrica, que viu sua empresa, com agenda lotada de eventos, parar completamente por conta das restrições do coronavírus, viveu momentos de ansiedade e medo. No começo relutou, mas decidiu seguir o conselho de amigos e retomou um antigo serviço: a produção de sopas e caldos. “Eu acreditava que em breve tudo iria passar, que logo os eventos seriam retomados, mas o tempo foi passando e isso não aconteceu. Então decidi voltar com as sopas, de cara, recebi muitas encomendas, foi uma retomada com muito sucesso. Muitos amigos fizeram pedidos, elogiaram minhas sopas e caldos, fizeram elogios, indicaram nossos serviços, e isso me incentivou”, conta Meri.

Além das sopas e caldos, da deliciosa quirerinha e dos cremes de batata, abóbora e outros, a Fábrica passou a fazer polenta cremosa, pierogis, canjica, doce de abóbora. E Meri não está satisfeita, já incluiu tortinhas, a partir da semana que vem terá o copo da felicidade e pensa em incrementar ainda mais o cardápio. As embalagens dos pedidos também têm chamado a atenção dos clientes, devido ao capricho e a delicadeza. “Procuramos fazer algo bonito, para levar não apenas os pratos, mas também a felicidade para a casa dos clientes. Nos pedidos de sopas, caldos e cremes também mandamos torradinhas e cheirinho verde como acompanhamento. Tudo feito com muita dedicação e carinho. Tem sido um sucesso e só tenho a agradecer a todas as pessoas que me incentivaram, as que estão me prestigiando e também a minha equipe de trabalho, que é maravilhosa”, comentou a empresária.

Serviço

As sopas vêm em porções de 500 ml e 1 litro. O cardápio está disponível (41) 99736-5870 para pedidos no delivery ou retirada no balcão. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 18h às 21h. O endereço da A Fábrica é rua Miguel Bertolino Pizzatto, 1360, jardim Iguaçu.

Confira a galeria de fotos

Quem ainda não provou a maravilhosa sopa slava, não sabe o que está perdendo. Foto: Marco Charneski

Os pierogis, tradição da cozinha polonesa, também estão no cardápio da A Fábrica. Foto: Marco Charneski

O creme de abóbora tem feito muito sucesso e recebido elogios dos clientes. Foto: Marco Charneski

A sopa de pinhão é uma excelente opção para a aquecer as noites firas do inverno. Foto: Marco Charneski

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1222 – 23/07/2020