A serventia do celular

Se ezistindo coisa que iéu tendo maior dos medo sendo quando se tem que mexer com iéstes equipamento eletrônico moderno, iéu nem tem cebular porque non entendendo os botón, Flortcha das véis enquando me emprestando o cebular dela pra fazer alguma ligaçón de percisão, mais é uma desgracéra, iéu tem que pidir pinico pra iéla pra fazer ligaçón que nunca dando certo, porque a moça que atende dizendo sempre que a mensagem tá sendo encaminhada pra caxa de mensage, Desgracéra Mésmo!! Iésta caxa já devendo estar cheia até a boca de tanta ligaçón perdida. As véis iéu fingindo que dando certo só pra Flortcha non me chamar de buro e fica fazendo de conta que estando falando com a pessoa do outro lado da linha, mais na última véis que iésto acontecendo Flortcha se mijando de dar risada porque dizendo non se conversa com a galinharia de foto, pior que iéu zoiando e tava a foto da Flortcha na tela do cebular dando risada da minha cara. E quando iesta porcaria toca e Florcha pede pra iéu atender, me dá inté dor de bariga, iéu sai corendo pra entregar cebular pra iéla mais nunca tempo dando, iéla sempre me dando uns peteleco e dizendo que iéu tendo que aprender o que qualquer criança sabendo desde pequinininha. Verdade mesmo, as criança nem aprenderon a ler e escrivinhar e já mexem nos cebular mior que muito adulto, já ficam nestes joguinho matando tempo com os zóio vidrado no cebular e nem se podendo falar com iélas que iélas nem dando bola. Os mais jóve ficon tempo todo com iésta porcaria na mon dizendo que estando conversando no zap com os outro e non dize nenhuma palavra pela boca, só palavra pela ponta dos dedo, non se podendo nem falar que iéles non dando bola. Tem aqueles que ficon vendo alfacebuque o dia intero e carcando tudo quanto é coisa pro outro ver, Flortcha sendo uma delas, senta na varanda e fica bisbilhotando a vida dos outro, bem, pelo menos sendo uma fuxiquera virtual. Ainda tem aqueles que se chegam no Iskapinski e nem bem cumprimenton a gente e já se achegon com os cebular na mon e mostrando pra tudo mundo uns vidio e ficon lá tudo zoiando e dando risada. Onte mesmo, se achegando Emilio com cebular na mon e véio dizendo que iéu tendo que ver o vidio que mandaron pra iéle no zap, iéu já foi dizendo que que non interessando muito por iéstas coisa moderna, mais Emilio ficando insistindo e mostrando enton cebular, Vige Santa Misericória!!! Sendo de mocinha fazendo Striptize, sabe, iéu zoiando aquilo e começando a se interessar, depois mostrando uns outro vidio pecaminoso que zoio estanhando, outro e mais outro, tudo do mesmo jeiton. Iéu enton preguntando pra Emilio se iéle se interessando em vender o cebular dele pra iéu, que iéste pelo menos servindo pra alguma coisa.

Publicado na edição 1219 – 02/07/2020