Abergaria no CSU atende cerca de 20 pessoas por noite

A Unidade de Acolhimento Pop Rua, que foi montada pela Prefeitura, no Ginásio do CSU, com intuito de atender as pessoas em situação de rua durante a pandemia do coronavírus, está recebendo em média, 20 pessoas por noite. A albergaria foi organizada pelas secretarias de Assistência Social (SMAS), Segurança Pública (SMSP), Esporte e Lazer (SMEL) e Saúde (SMSA), e oferta alimentação, banho, pernoite, e um lanche pela manhã.

Segundo a Assistência Social, o foco principal era acolher essas pessoas que vivem nas ruas, principalmente por conta do Toque de Recolher, no entanto, mesmo que a medida tenha sido suspensa nesta quinta-feira, 2 de abril, o acolhimento terá continuidade, atendendo tanto a abordagem social, quanto à procura espontânea. O acolhimento acontece todos os dias, a partir das 18 horas.

Na primeira noite, 27 de março, 11 pessoas pernoitaram na albergaria. Na segunda noite, foram 16 pessoas, alguns que vieram espontaneamente. Na terceira noite, que foi um domingo, foram atendidas 22 pessoas. Na quarta noite foram 14 atendimentos, na quinta noite 18, e na sexta noite, 2 de abril, foram 22. “Como se trata de um ginásio, podemos acolher até 32 pessoas, oferecendo o pernoite, dentro das normas de saúde estabelecidas para a prevenção da Covid-19”, explicou a SMAS. O cadastramento é feito dentro da própria Unidade, onde os educadores sociais responsáveis pelo plantão preenchem os respectivos formulários.

Convém ressaltar que o município já tem implantada, há cerca de 3 anos, a Casa da Cidadania, que atende a população de rua, ofertando acolhimento integral, funcionando 24hs por dia, ininterruptamente. Atualmente a capacidade é para até 50 pessoas, mas devido a pandemia do coronavírus, este número deverá ser reduzido, conforme normativas da saúde pública.

Apoio importante

A SMAS também conta com o apoio de entidades, que estão fazendo campanhas para ajudar os albergados. Um exemplo é o Rotary Club de Araucária, que mantém uma campanha de arrecadação de roupas, calçados, produtos de limpeza e de higiene pessoal. “Estamos recebendo algumas doações, inclusive chegaram muitos brinquedos, as pessoas estão ajudando o próximo nesse momento difícil, mas ainda precisamos de mais”, comentou o clube.

Contribua

As doações poderão ser entregues nesta sexta-feira, 3 de abril, na Casa da Amizade do Rotary, que fica na rua Luiz Becue, 242, bairro Vila Nova, até ás 17 horas. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 98880 -3718.

Texto: Maurenn Bernardo