Abordagem policial termina em confronto e morte de suspeito

Uma abordagem policial ocorrida durante a noite segunda-feira, 17 de fevereiro, que iniciou na avenida das Araucárias, no bairro Chapada, e teve seu desfecho em Curitiba, acabou em confronto e morte. Policiais da Rone faziam patrulhamento pela referida avenida, quando viram uma moto Honda prata, com dois elementos suspeitos, e tentaram fazer a abordagem. Quando percebeu a presença da viatura, a dupla acelerou e empreendeu fuga sentido terminal Vila Angélica. Segundo a PM, a moto furou todos os sinais vermelhos, inclusive quase atropelou pedestres que estavam atravessando a faixa, em frente a uma faculdade localizada na avenida. Na fuga, o passageiro da moto ainda dispensou um tablete de drogas em um terreno baldio.

A dupla seguiu em fuga, sentindo Curitiba. Na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, próximo ao Contorno Sul, a moto abriu uma certa distância da viatura e foi possível ouvir um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo. Mais adiante, na BR 376, a PM visualizou a moto colidida em uma cerca na Estrada do Ganchinho, e viu quando os dois suspeitos correram pela passarela que cruza a rodovia e acaba próximo a uma mata. Na fuga a pé, os bandidos atiraram contra os policiais. No revide, um deles acabou baleado e morreu no local, já o outro fugiu para o matagal e não foi localizado.

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020