Academia da Guarda Municipal ganha novos equipamentos

Investimento em segurança não é só comprar viaturas novas, uniformes e outros insumos. É preciso investir também em pessoal e em melhores condições de preparação do efetivo. Por isso que a Secretaria Municipal de Segurança Pública modernizou a academia utilizada para treinamentos dos profissionais da Guarda Municipal. De acordo com o secretário da pasta, José Roberto Fortes Couceiro, vários aparelhos, alguns com aproximadamente 12 anos de uso, foram trocados e outros novos foram adquiridos. “Para comprar os equipamentos a SMSP investiu cerca de R$ 90 mil, provenientes de recursos próprios”, pontuou.

Com uma academia mais moderna e equipada, os profissionais da segurança poderão ter um condicionamento físico mais eficaz e ainda um melhor desempenho operacional. “O condicionamento físico tem impacto direto na rotina de trabalho dos guardas, além de contribuir com a qualidade de vida dos nossos profissionais, que frequentemente são submetidos a situações de estresse”, elucidou Fortes.

Entre os novos equipamentos estão esteiras elétricas, bicicleta ergométrica, aparelho de flexor/extensor, cross over, barras, halteres e tornozeleiras com variações de pesos, e saco de pancada. Os equipamentos antigos serão repassados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Publicado na edição 1202 – 05/03/2020

Foto: divulgação