Ação voluntária entrega alimentos e produtos de higiene a famílias carentes

A Paroquia Nossa Senhora das Dores, no Vila Angélica, juntamente da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), está entregando aos moradores carentes da região alimentos e produtos de higiene básica. O trabalho conjunto atende à seis comunidades do município, em grupos chamados de conferência. O responsável pela ação e, presidente do Conselho Paroquial, explica que ao todo o movimento assiste em torno de 40 famílias, e neste momento de vulnerabilidade, pede a colaboração da população para continuarem com a iniciativa.

O atendimento é prioritário as famílias cadastradas, mas eventuais emergências estão sendo acolhidas pelos voluntários. De acordo com o presidente, a ação já vinha sendo feita, mas à medida em que a pandemia se espalha pelo país e novas determinações municipais e estaduais restringem a movimentação das pessoas, mais esse grupo precisa de auxílio. “Na semana passada fizemos a entrega de mantimentos e materiais de higiene a boa parte das famílias cadastradas”, conta o representante.

Contudo, os organizadores vêm encontrando dificuldades na entrega das cestas, uma vez que em muitas comunidades os voluntários são idosos ou pertencem ao grupo de risco do vírus. “Estamos com dificuldade nas entregas, por isso muitas famílias estão indo à casa dos voluntários, mas tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação, pois não podemos parar os trabalhos”, reitera o presidente.