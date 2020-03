ACIAA Mulher e Sebrae promovem evento sobre empreendedorismo feminino no dia 13 de março

A Associação Comercial de Araucária (ACIAA), através da diretoria da Mulher, e com apoio do Sebrae, promove na próxima sexta-feira, 13 de março, um evento voltado ao público feminino, que acontece no Shopping Central, a partir das 19 horas. Ana Lucia Luz, consultora de gestão empresarial e fundadora da ALZ Assessoria Empresarial, vai ministrar uma palestra, que terá como tema “O poder da liderança feminina”. Segundo Ana Luz, as mulheres ainda carregam um mindset ancestral de submissão e atuação em segundo plano, que as colocam em constante conflito quando necessitam tomar as rédeas de uma decisão, relacionar-se com dinheiro ou correr risco em realizar grandes ou mesmo pequenos negócios, e é preciso mudar esse quadro.

“Não é difícil encontrar grandes profissionais vivendo a chamada ‘síndrome da impostora’, que as faz sentir que não são tão capacitadas assim, subestimando as próprias habilidades e tendo a sensação de que logo serão desmascaradas e obrigadas a abandonar seu papel de liderança. Já avançamos duas décadas no século XXI, estamos em plena mudança de era. Nunca ouvimos falar tanto em ‘protagonismo’ e ‘empoderamento feminino’, mas acreditem, temos que falar muito mais porque não é apenas a baixa representatividade feminina em papel de liderança no mundo que precisa ser questionada, mas o próprio modelo mental feminino sobre a sua participação no poder”, pontuou a palestrante.

Segundo a ACIAA Mulher, o objetivo do encontro é falar sobre as formas diferentes da liderança feminina, sem bandeiras sexistas, mas com foco em como obter melhores resultados empresariais, pelo auto conhecimento, conhecimento de gestão, habilidade de administrar e por atitudes que geram melhor performance e resultados.

Rodada de negócios

Além da palestra, as mulheres irão participar de uma rodada de negócios, organizada pelo Sebrae, que contará com a participação de empresas, cujos objetivos são a geração de negócios, parcerias e acordos comerciais.

Vagas limitadas

A entrada é franca, mas é necessário fazer a inscrição antecipadamente porque as vagas são limitadas. A ACIAA pede a colaboração de um quilo de alimento no momento da inscrição, que será doado ao Instituto Schnorr. As inscrições poderão ser feitas pelo fone (41) 99812-2095 (Nanny Melo).

O Shopping Central fica na avenida Victor do Amaram, 1111, Centro de Araucária.

Texto: Maurenn Bernardo