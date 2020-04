Acidente da PR 423 mobiliza órgãos para conter derramamento de óleo na pista

Um acidente envolvendo uma carreta tanque carregada com 25 mil litros de resíduos de petróleo, ocorrido na manhã de segunda-feira, 27 de abril, na Rodovia PR 423, no bairro Estação, mobilizou as equipes da Guarda Ambiental, Defesa Civil do município, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria do Meio, além dos responsáveis pelo veículo e o setor de Obras.

Um dos tanques teria se desprendido do engate do cavalo durante uma curva, ocasionando vazamento de aproximadamente mil litros do resíduo, que entrou pela tubulação e atingiu um córrego próximo. As equipes agiram rápido e conseguiram conter o vazamento e o avanço do óleo, evitando um prejuízo maior ao meio ambiente.

Foto: divulgação