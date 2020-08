Ações criminais da Operação Sinecuras vão para a justiça eleitoral

A defesa do ex-prefeito Olizandro José Ferreira conseguiu uma vitória esta semana no Tribunal de Justiça e os processos da operação Sinecuras em que ele é réu deixam a Justiça Comum e vão para a Justiça Eleitoral. Articulações para definição de vices em algumas chapas animam bastidores da política araucariense. As últimas atualizações da COVID-19 em Araucária. Tudo isso e muito mais na sua live Pop40tena de hoje