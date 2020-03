Ações promovidas por associação de moradores foram um sucesso

A associação de moradores do bairro Estação, comandada pela presidente Neusa de Fátima Fonseca, promoveu um evento especial para as mulheres no domingo, 15 de março. As participantes acompanharam uma palestra com a Patrícia de Almeida, que abordou o tema “Construa seu sucesso, sua força e seu poder”, puderam trocar experiências e depois se deliciaram com uma mesa de frutas.

No sábado, dia 14, a associação também realizou exames de visão gratuitos para a comunidade, reunindo um número expressivo de pessoas. As duas ações aconteceram na igreja Assembleia de Deus, do Jardim Itália, bairro Estação.

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: divulgação

Publicado na edição 1204 – 19/03/2020