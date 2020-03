Adolescente de 15 anos é atropelada no Capela Velha e seu estado de saúde é grave

Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, 12 de março, por volta das 9h30, na rua Gralha Azul, bairro Capela Velha, deixou uma adolescente de 15 gravemente ferida. A jovem recebeu os primeiros atendimentos pelos socorristas do Siate, ainda no local.

Mas como seu estado de saúde era bastante crítico, o helicóptero da Polícia Militar foi acionado e conduziu a vítima até um hospital da capital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do adolescente e nem sobre as causas do atropelamento.