Agência do Trabalhador de Araucária busca profissionais para preencher vagas de emprego

O Sine de Araucária está com vagas para as profissões de torneiro mecânico, fresador ferramenteiro, operador de rolo, mecânico de manutenção, além de uma vaga feminina exclusiva para pessoa com deficiência (PCD), de auxiliar de limpeza. Em todas as vagas é necessário comprovar experiência em carteira de trabalho.

Devido à pandemia do novo coronavírus, para se candidatar às vagas, os interessados podem enviar currículo para o e-mail [email protected] (com o nome da vaga almejada no título do e-mail). Existe também a possibilidade de levar um currículo pessoalmente no Sine. Contudo, é importante agendar previamente um horário pelo site http://justica.pr.gov.br. Os candidatos selecionados serão avisados por telefone, devem buscar a carta de encaminhamento no Sine e dirigir-se até a empresa em horário agendado.

A Agência do Trabalhador de Araucária fica localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, Sabiá. Horário de atendimento das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3642-4691 ou 3642-1865.

Texto: PMA