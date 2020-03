Agências do Trabalhador orientam por telefone e online

Foto: divulgação

As Agências do Trabalhador de todo o Estado suspenderam o atendimento presencial na quinta-feira, 19 de março. Os encaminhamentos continuam pela internet para empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas pelo site empregabrasil.mte.gov.br/ ou pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Androide e iOS).

Para solicitar o seguro-desemprego, deve ser utilizado o novo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital – também disponível gratuitamente para celulares Androide e iOS.

MUTIRÃO DIGITAL

Também há opção do trabalhador se cadastrar para vagas de emprego no primeiro Mutirão Digital de Empregos, com a oferta de 1.700 vagas em Curitiba e Região Metropolitana por 33 empresas parceiras. O trabalhador deve acessar o link mutiraodigital.pr.gov.br, preencher todos os campos do formulário e anexar seu currículo em formato PDF.

Texto: Agência de Notícias do Paraná