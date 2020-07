Agrediu a mãe por duas vezes e foi parar na Delegacia

Um homem de 44 anos foi preso pela Guarda Municipal na tarde desta terça-feira, 28 de julho, por ameaçar sua mãe de morte, usando uma faca. O caso aconteceu por volta das 13h30, na rua Francisco Gondek, no bairro Estação. No local, uma pessoa teria presenciado o homem empurrando a própria mãe e depois teria quebrado eletrodomésticos da casa. Ele já havia fugido, então a GM ouviu a vítima e se retirou.

Por volta das 15h30, a equipe recebeu uma nova ligação do mesmo endereço, e a solicitante relatou que o homem havia voltado à residência, e no momento estaria ameaçando a mãe com uma faca. Rapidamente a viatura chegou na casa e prendeu o agressor em flagrante, e o encaminhou para a Delegacia da Mulher, para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1223 – 30/07/2020