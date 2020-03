Agressões contra mulheres não param de crescer

Na madrugada de terça-feira, 10 de março, por volta da 1h30, uma moradora da rua Flamingo, no bairro Capela Velha, chamou a Polícia Militar porque seu marido estaria embriagado e agressivo, ameaçando colocar ela e a filha de apenas 1 ano e 6 meses para fora de casa. Quando a equipe chegou ao local, constatou que o autor das agressões havia quebrado e jogado na rua, vários móveis e objetos pessoais da companheira. Diante dos fatos, a vítima foi orientada a representar contra o companheiro, mas não manifestou interesse. Apenas pediu para que os policiais a acompanhassem até uma residência de parentes, onde ficaria em segurança, até o marido se acalmar.

No domingo, 8 de março, uma outra ocorrência de violência doméstica foi registrada na rua Miguel Soares Moreira, no bairro Costeira. Eram por volta da 1h40 da madrugada quando o ex-marido chegou na casa da ex-esposa, que estaria acompanhada da filha, e a atingiu na cabeça com uma garrafa, provocando ferimentos. O homem estava bastante alterado e foi contido pelo genro da vítima. Ele conseguiu imobilizar o agressor, que carregava uma faca na cintura, até a chegada da Polícia Militar. O homem foi algemado e levado para a Delegacia de Policia, para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020