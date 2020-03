Agricultor é morto a facadas na Colônia Ipiranga no final da tarde desta sexta-feira

Desrespeitando a ordem de isolamento na pandemia do coronavírus, dois bandidos saíram de casa para cometer um crime hediondo: assassinaram um agricultor no final da tarde desta sexta-feira, 20 de março, na Colônia Ipiranga, área rural de Araucária, na divisa com o município de Campo Largo. Eles invadiram a propriedade da vítima, que reagiu ao roubo e foi esfaqueada até a morte, depois fugiram levando um veículo gol, duas espingardas cartucheiras e um facão.

A família do agricultor rapidamente pediu ajuda à Guarda Municipal, e o Pelotão Verde que atuava na região agiu rápido e fez um cerco, onde conseguiu abordar a dupla. Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia, e deverão ser responder pelo crime de latrocínio.

A Criminalística esteve no local e corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba.

Foto: divulgação