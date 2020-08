Agricultura familiar recebe 1800 toneladas de calcário para correção do solo

Para uma boa colheita é essencial o preparo adequado do solo, portanto um dos cuidados necessários é o controle de acidez, feito com calcário. A entrega desse elemento faz parte da Patrulha Rural, um dos serviços ofertados pela prefeitura para auxiliar principalmente a agricultura familiar. Até quinta-feira, 13 de agosto, os agricultores inscritos nos programas da Secretaria de Agricultura (SMAG) poderão buscar a quantidade de calcário disponibilizada de acordo com análise de cada solo, tamanho da propriedade e da cultura escolhida. Este ano serão 1800 toneladas de calcário destinadas para 197 produtores rurais de Araucária.

Os lavradores que não possuem o equipamento para aplicar o calcário no solo, ainda contam com um apoio a mais: o empréstimo do lancer. Se fosse para comprar o equipamento, o produtor precisaria desembolsar cerca de R$25 mil. Na área da Roça Nova, a família do agricultor Alfredo Szymossek, que possui 3 inscrições no Cad-Pro (registro do produtor rural), recebeu esse ano 40 toneladas de calcário e solicitou a aplicação no solo. Com o equipamento, a aplicação é bem mais rápida do que se acontecesse manualmente.

“De tempos em tempos precisamos fazer a reposição do calcário no solo. Ele ajuda a melhorar produtividade, senão a plantação cresce fraca. Com mais produção, mais dinheiro. Pela Patrulha Rural eu ainda consigo outros reforços, como empréstimo de colheitadeira, trator, sementes de forrageiras. Meu irmão e cunhado também contam com assessoria municipal”, relata Szymossek.

Cada Cad-Pro dá direito a 12 horas de serviços anuais pelo Programa Patrulha Rural para preparo do solo, tempo que auxilia bastante os produtores da agricultura familiar, pois em geral essas áreas são pequenas e o trabalho rende. Os operadores dos maquinários atuam em todas as regiões do interior do município, sendo 8 tratoristas no total.

PATRULHA RURAL

A Patrulha Rural, serviço da Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG), oferece aos produtores serviços de preparo do solo, silagem, lancer para distribuição de calcário e a colheitadeira de milho. Este ano o programa já atendeu mais de 1042 pedidos de pequenos produtores de Araucária, dentre:

⦁ 396 pedidos de aradora (9600 horas de trabalho);

⦁ 165 pedidos de colheita (3960 horas de trabalho);

⦁ 98 pedidos de ensiladeira (2376 horas de trabalho);

⦁ 104 pedidos de escarificador (2568 horas de trabalho);

⦁ 27 pedidos de lancer (648 horas de trabalho);

⦁ 179 pedidos de niveladora (4320 horas de trabalho);

⦁ 43 pedidos de rotocanteirador (1032 horas de trabalho);

⦁ 30 pedidos de subsolador (648 horas de trabalho).



Em 2019 foram adquiridos diversos implementos que potencializam o atendimento do preparo do solo, melhorando a prestação de serviços ofertados e contribuindo para que a comunidade rural consiga se manter nesse meio. Foram investidos quase R$ 2 milhões para apoio das lavouras, com 7 tratores novos (175 CV); 03 grades niveladoras; 01 distribuidor de calcário; 02 escarificadores e 06 grades aradoras.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly