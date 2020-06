Agride a esposa na frente dos filhos e vai parar na DP

Mais uma situação de violência doméstica acabou em prisão na noite desta quarta-feira, 3 de junho. A Guarda Municipal foi chamada para atender uma discussão entre um casal, no portão de uma casa, na rua Ivaí. No local, a equipe se deparou com um homem, uma mulher e duas meninas menores, todos no meio da rua. O homem, bastante alterado, discutia com a esposa enquanto ela amparava uma das crianças, que chorava muito.

A vítima contou à equipe que o seu companheiro a teria empurrado com violência e a humilhado, proferindo xingamentos. Ele também teria destruído móveis e eletrodomésticos dentro da residência. Diante dos fatos e com a intenção da vítima em representar criminalmente contra o companheiro, a equipe o abordou. Na revista pessoal, encontrou uma faca em meio às suas vestes. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.