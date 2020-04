Agride a própria mãe e vai em cana

Um filho bateu na própria mãe na manhã desta terça-feira, 28 de abril, na rua Ema, bairro Capela Velha, e acabou sendo detido pela Guarda Municipal. A vítima relatou que o fi lho a agrediu na frente de outras duas fi lhas menores de idade. A equipe constatou que a mulher apresentava hematomas em algumas regiões do corpo.

Ela teria dito ainda que tudo começou com uma discussão por conta de um celular. Depois da agressão o filho teria deixado a casa. De posse das características do agressor, a GM fez buscas e o localizou nas proximidades. O suspeito foi detido e conduzido para a Delegacia da Mulher para as medidas cabíveis.

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020