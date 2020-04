Ajude a encontrar o Lokão

O pequeno cãozinho, apelidado de Lokão, foi levado de sua residência, no bairro Tindiquera, próximo ao Supermercado Hony, na tarde da última quarta-feira, 1° de abril. O animal é de porte pequeno, tem apenas seis meses, possui pelagem branca, com as orelhas e parte do rosto marrons e é muito dócil.

“Estamos muito tristes, principalmente o Pedro, ele tem quatro anos e chora pelo cachorrinho”, explica a dona do Lokão. Quem tiver informações sobre o paradeiro do cão pode entrar em contato pelo telefone (41) 99990-9094.