Ajude a família da Polenta a encontrá-la

A cachorrinha, carinhosamente chamada de Polenta, desapareceu de sua residência no bairro Fazenda Velha, no domingo, 19 de janeiro. Polenta, que tem porte grande e possui pelagem de cor caramelo e branco, está com uma coleira antipulgas e foi vista pela última vez no estacionamento do Supermercado Adriane.

Sua família está desesperada por noticias sobre o paradeiro do animal, pois ela é de extrema importância para todos. Quem tiver informações sobre a localização da Polenta poderá entrar em contato pelo telefone (41) 99693-1278.