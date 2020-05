Alcoolizado e dirigindo na contramão, foi parar da Delegacia

A Polícia Militar fazia um patrulhamento pela avenida Archelau de Almeida Torres, no jardim Iguaçu, no domingo, 24 de maio, quando por volta das 20h40, percebeu um veículo Astra verde, que transitava pela contramão, em um ponto onde tem muitos comércios e havia grande movimentação de pedestres. O carro transitou pela contramão por vários quarteirões, até que a PM fez a abordagem. O condutor estava acompanhado de uma passageira, que se identificou como sua esposa. O homem apresentava sinais de embriaguez e não compreendeu nem a ordem policial. Ao desembarcar do carro, os policiais notaram que ele também apresentava os olhos vermelhos, cheiro de álcool e andava cambaleando.

A equipe fez buscas no interior do veículo, mas nada de ilícito foi localizado. Ao checar a documentação do carro, foram constatadas pendências administrativas de licenciamento. O condutor foi submetido pela equipe de Trânsito, ao teste de bafômetro, que atestou consumo de álcool. Ele acabou admitindo que havia ingerido algumas latas de cerveja durante o dia. Diante das evidências, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis e o veículo foi recolhido ao pátio da 2ª Cia da PM, por pendências na documentação.

Publicado na edição 1214 – 28/05/2020