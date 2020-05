Alcoolizado e dirigindo na contramão, homem vai parar na cadeia

Uma equipe da Guarda Municipal fazia um patrulhamento preventivo na rua Miguel Bertolino Pizzato, na tarde de sábado, 23 de junho, quando flagrou uma motociclista transitando na contramão e realizando manobras entre os veículos que vinham no sentido contrário. O motociclista, em determinado momento, quase colidiu com a viatura.

O homem foi abordado, e ao checar a documentação da motocicleta, constatou-se que o chassi estava adulterado e que a mesma havia sido roubada em 2011, em Maringá. O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação, além de apresentar sinais visíveis de embriaguez.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.