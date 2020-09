Além do Olhar Excelência em Massagens inaugura segunda unidade em Araucária

A massagem e os procedimentos bem executados, através de profissionais altamente capacitados, tornaram a Além do Olhar Excelência em Massagens uma empresa conceituada no segmento, e cada vez mais requisitada. E foi a partir desse reconhecimento, e com o desejo de agradecer a confiança dos clientes, amigos, familiares e público em geral, que a empresa decidiu expandir e agora compartilha com alegria, a inauguração da nova loja de massagens e quiropraxia, que também oferece produtos de suplementação alimentar das melhores marcas do mercado. A segunda unidade da Além do Olhar fica na rua Nossa Senhora dos Remédios, 1413, loja 7, em frente à Escola Municipal Ibrahim Antonio Mansur, no bairro Fazenda Velha.

“Graças a Deus, e aos nossos clientes e parceiros, pudemos desenvolver nosso trabalho, sempre buscando qualidade de vida, aliviando as dores musculares, oferecendo tratamentos terapêuticos naturais, e também prevenindo, pois não é necessário esperar ficar com dor para buscar tratamento. É por isso que, seguindo nessa linha de bem estar e qualidade de vida, abrimos o novo espaço, pensando muito nessa época que estamos vivendo, onde é cada vez mais importante cuidarmos da nossa saúde”, afirmam os proprietários Diego Freitas e Beatriz Freitas.

Segundo eles, as atividades físicas, a reeducação alimentar e a suplementação natural são muito importantes para adquirirmos imunidade através de polivitamínicos, vitaminas C e D, proteínas, ômega 3 e 6 e vários outros produtos, que nos deixam fortalecidos, com mais saúde e disposição. “Nosso objetivo, além de vender produtos da melhor qualidade, é informar a todos os públicos, não só atletas, a importância da alimentação correta e da suplementação natural. O metabolismo do nosso corpo precisa de um conjunto de fatores como alimentação saudável, exercícios físicos diários, alongamento correto, técnicas de massagens de acordo com a sua necessidade, quiropraxia, tratamentos naturais, ingestão de água, respiração correta, postura e muito mais, e isso são informações valiosas que nós passamos junto com o nosso trabalho, sem cobrar avaliação”, explicam.

Tratamentos

A Além do Olhar Excelência em Massagens oferece terapias integrativas e complementares, degustação de suplementos, música zen, escalda pés com sais, salas aquecidas e aromatizadas. Trabalha com terapias excelência em massagens relaxantes, terapêuticas, estéticas, com atendimento especializado para melhor idade, gestantes, esportistas e crianças. Também tem terapias de SPA – pedras quentes, bambu, velas aquecidas corporais, escalda pés, pindas Chinesas, Ayurvedica, terapias terapêuticas como Shiatsu para dores musculares, Tuina para equilíbrio, Biocraniana para enxaqueca, Reflexologia para os pés, Drenagem Linfática para inchaço, Crânio Facial para ATM, Terapias Estética Modeladora Corporal e Facial para redução de medidas.

As sessões no espaço costumam durar entre 15 minutos a uma hora, dependendo do procedimento. Os horários são previamente agendados, e por conta da pandemia do coronavírus, o espaço intensificou ainda mais a assepsia. “Além do Olhar significa dar atenção, além do simplesmente ver, é enxergar, dedicar-se e cuidar do cliente que está a sua frente. Nosso objetivo é aliviar a sua dor muscular, porque o melhor é te ver sem dor”, observam Beatriz a Diego.

Serviço

A unidade 1 fica na rua Edmundo Gonçalves Ferreira, 1183, bairro Vila Nova. Contato pelo whatsapp (41) 98482-0082, com Beatriz Freitas. Atendimento agendado, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. E a unidade 2 está localizada na rua Nossa Senhora dos Remédios, 1413, bairro Fazenda Velha. Contato pelo Whatsapp (41) 98780-5375, com Diego Freitas. Atendimento de segunda a quinta-feira, das 8h às 22h; sexta-feira das 8h às 17h: e aos domingos, das 9h às 16h.

O espaço aceita cartões e possui pacotes especiais, com descontos e vale presente, entre sessões de massagens e terapias, conforme a preferência do cliente.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1228 – 03/09/2020