Algazarra em festinha caseira acaba com casal na Delegacia

Na madrugada de sexta-feira, 12 de junho, mais uma ocorrência de perturbação do sossego e violência doméstica acabou em prisão. A equipe da Guarda Municipal foi chamada para por vizinhos e quando chegou na residência, orientou o proprietário a desligar o som, já que haviam várias ligações no 153 reclamando do volume alto, tarde da noite. Em um primeiro momento o homem acatou o pedido da equipe policial, porém, logo após a viatura deixar o local, por volta de 4h30, ele aumentou ainda mais o som, e houveram novas chamadas de moradores.

A equipe retornou à casa e notificou o proprietário, que não quis assinar e passou a ofender os GMS, proferindo palavras de baixo calão. Na sequência, entrou no terreno a passou a agredir sua companheira, que tentava tranquilizá-lo. Diante do flagrante da agressão, a equipe deu voz de prisão ao homem. Ele não acatou a ordem e se armou com um tijolo, ameaçando lançar sobre os guardas. A guarnição solicitou apoio de outras equipes, pois na festa haviam muitas pessoas, e algumas tentavam impedir o trabalho policial, sendo necessário o uso progressivo e diferenciado da força para conter os mais exaltados. Durante a ação, um guarda municipal ficou ferido levemente nos dedos de uma das mãos.

O dono da residência foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, e responderá pelos seus atos. Sua companheira também foi levada por desacatar e desobedecer a ordem legal.

Foto: divulgação