Alta no consumo de água obriga Sanepar a interromper o abastecimento

Os moradores de diversos bairros de Araucária sofreram nesta terça e quarta-feira, 18 e 19 de fevereiro, por conta na interrupção no abastecimento de água.

Embora a Sanepar tenha estimado a normalização do abastecimento para a madrugada de ontem, durante quase toda esta quarta-feira eram vários os relatos feitos por consumidores de que permaneciam sem água ou com a pressão do relógio muito fraca, o que impedia que suas caixas voltassem a ficar cheias.

De acordo com a companhia, a interrupção no abastecimento foi necessária porque o reservatório da Represa do Passaúna não conseguiu se recuperar da alta no consumo registrada nos últimos dias.

Técnicos ouvidos por nossa reportagem explicaram que o sistema Passaúna opera abaixo do nível que seria considerado ideal, sendo que o forte calor registrado na região nos últimos dias fez com que o consumo de água aumentasse consideravelmente.

Com o aumento repentino no consumo, o reservatório do sistema Passaúna não conseguiu se recuperar, obrigando a Sanepar a suspender o abastecimento até que o nível de água voltasse a se estabilizar.

Para se ter uma ideia do tamanho do problema, essa suspensão afetou diretamente as regiões do Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victória, Jardim Plínio, Barigui, Thomaz Coelho, Tindiquera, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e Jardim Atenas. Ao todo foram 23 localidades, alcançando quase que a totalidade dos bairros localizados na área urbana e parte da rural.

Pontuais

Na noite de ontem, o Centro de Controle Operacional da Sanepar não registrava problemas no abastecimento e nem de pressão da água. No entanto, isto não era uma garantia de que todas as localidades estavam sem problemas, já que problemas pontuais na rede poderiam sim acontecer em razão do tempo que o fornecimento de água ficou interrompido. No entanto, como esses seriam casos específicos, o cliente precisaria entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 e informar o número da matrícula, de modo que os técnicos da companhia pudessem solucionar o problema.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020