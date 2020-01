Altas temperaturas voltam a marcar presença na semana araucariense

Foto: Marco Charneski

O calorão voltou com força total ao município durante este final de semana. Segundo a previsão do Instituto Simepar, os próximos dias serão de temperaturas amenas pela madrugada e pela manhã, porém, altas ao longo da tarde, o que provocará um grande aumento na incidência das famosas chuvas de verão.

Nesta segunda-feira, 27 de janeiro, o tempo aberto e ensolarado elevará as temperaturas para a marca dos 31°C logo no início da tarde, as chances de temporais são de 81%, podendo cair de forma isolada. Durante a terça-feira, 28, a previsão é de que chuvas mais intensas marquem presença na cidade, a mínima será de 18°C e máxima de 30°C. Na quarta-feira, 29, os termômetros seguem na casa dos 30°C e com céu nublado, contudo, as chances de chuvas caem para 24%.