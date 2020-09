Alunos da rede estadual terão semana de revisão no Aula Paraná

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte promove na semana que vem, de 8 a 11 de setembro, uma nova rodada de revisão de conteúdos nos canais do Aula Paraná – sistema de ensino a distância criado por conta da pandemia. Durante os quatro dias, a TV aberta, o Youtube e os aplicativos terão uma programação completa de videoaulas inéditas, mas que farão um resumo de tudo o que já foi abordado no trimestre.

As aulas de revisão terão duração de 25 minutos cada, dando ainda mais agilidade e dinâmica para que os estudantes relembrem os conteúdos e tenham mais uma chance de tirar dúvidas.

De acordo com o diretor de Educação da secretaria, Roni Miranda Vieira, a revisão será uma forma de os alunos retomarem o que foi ensinado, verem o que foi bem absorvido e as dúvidas que ainda restam para serem trabalhadas.

“Essa é mais uma grande oportunidade que o estudante tem de testar seu conhecimento. Será uma boa hora para ele ver o que foi ou não aprendido e tirar suas dúvidas, focando no fechamento dos conteúdos trabalhados até o momento”, explica o diretor.

NIVELAMENTO

A Semana de Revisão no Aula Paraná faz parte das iniciativas da secretaria estadual para garantir o nivelamento dos alunos da rede neste momento de aulas não presenciais.

“Essa semana foi elaborada a partir do acompanhamento feito diariamente com os alunos. É mais uma forma de garantir que nenhum deles tenha qualquer tipo de prejuízo pedagógico durante este momento de aulas remotas. Estamos trabalhando intensamente para que todos estejam avançando”, destacou o secretário da pasta, Renato Feder.

A secretaria disponibiliza através dos seus canais mais informações sobre os horários e o cronograma de cada aula.

AULA AO VIVO

Dentre as aulas de revisão haverá também a continuação das Aulas ao Vivo, que seguirão com seu propósito principal de trazer conteúdos de uma forma mais interativa, dinâmica e próxima do aluno, auxiliando no entendimento de atividades e temas mais complexos e que podem gerar mais dificuldade.

Texto: Agência de Notícias do Paraná