Alunos e professores terão curso de programação gratuito

Durante os próximos 6 meses, 10 mil alunos e 1.000 professores da rede estadual de ensino terão a oportunidade de aprender programação em um curso profissionalizante oferecido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

O curso é gratuito, na modalidade ensino a distância e oferecido pela parceria entre a secretaria e a Alura, maior plataforma brasileira em cursos de tecnologia. A oportunidade é umas das novidades do Aula Paraná Turbo, lançado nesta quinta-feira, 16 de setembro. As inscrições estão abertas a partir desta sexta-feira (18) e vão até o dia 23 (quarta-feira).

Serão cinco modalidades de cursos oferecidos: Programação Mobile, Programação de Back-end, Programação de Front-end, Design & UX e Data Science.

Os cursos oferecem o que há de mais moderno no momento e têm o objetivo de preparar profissionalmente os alunos da rede estadual para enfrentar os desafios do futuro no trabalho e também no desenvolvimento de projetos significativos à comunidade partindo de professores e alunos.

“Essa parceria vai oferecer cursos de alta qualidade e que vão colocar nossos alunos em uma ótima posição profissional no futuro”, destacou Renato Feder, secretário estadual da Educação. Segundo ele, o mundo está cada vez mais automatizado, buscando programadores e profissionais da tecnologia e essa será uma grande oportunidade para os alunos que têm interesse na área iniciarem sua formação com o pé direito, desenvolvendo projetos tecnológicos para sua comunidade e mais tarde ocupando lugares de destaque no mercado de trabalho.

Gustavo Garbosa, diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria, explica que, entre os estudantes, o foco inicial desta parceria são os alunos do Ensino Médio, mas que a secretaria já está se preparando para oferecer as aulas de programação desde o 6º ano: “Neste primeiro momento, como piloto, estamos buscando programação para o Ensino Médio, mas já com o plano de levar isso a todos os estudantes da rede. Buscamos uma plataforma de ensino com bastante potencial, com cursos modernos e alinhados às demandas do futuro, com dezenas de cursos disponíveis e que possam agregar na Educação”, destaca o diretor.

INSCRIÇÕES

Os alunos e professores interessados em preencher uma das 11 mil vagas nos cursos de programação devem acessar o site www.educacao.pr.gov.br/programacao e preencher o formulário de credenciamento usando seu e-mail @escola.pr.gov.br.

Caso o número de interessados exceda os 11 mil nas modalidades de aluno e professor, o critério de desempate será a data/hora do credenciamento conforme registro de envio do formulário, conforme prevê o edital de credenciamento.

DURAÇÃO DO CURSO

O curso tem previsão de duração de cerca de 6 meses (de outubro de 2020 a fevereiro/março de 2020) e recomenda-se que os estudantes interessados tenham a disponibilidade de 10h semanais a serem cursadas no contra turno escolar.

Os estudantes que não acessarem e não avançarem nos cursos em um período de 15 dias consecutivos serão eliminados, dando lugar a quem ficou de fora no primeiro credenciamento devido à limitação de vagas.

No final do período, os estudantes participarão de um evento para compartilhamento dos trabalhos desenvolvidos.

PARCERIA

A parceria entre o Secretaria da Educação e a Alura é gratuita, sem custos para o Estado e para o aluno.

O currículo e trilhas oferecidas em cada um dos cinco cursos disponíveis nesta parceria podem ser conferidos na plataforma da Alura.

Acesse o link http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/edital_curso_programacao_2020.pdf

