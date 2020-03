Alunos reclamam da superlotação em sala de aula

O ano letivo não começou bem para os alunos do Colégio Sesi Araucária, que encontraram uma superlotação de salas já no primeiro dia. Segundo eles, alunos estariam dividindo carteiras, devido a falta de acomodações para todos. Ainda de acordo com os alunos, a sala estaria bem lotada, acima da capacidade normal.

A preocupação dos alunos é de que, com esse desconforto, a concentração durante as aulas fique prejudicada. “Ninguém comentou nada com a gente o motivo pelo qual a sala está superlotada, por isso ficamos tensos, não sabemos se o problema será temporário”, relatou uma aluna. Outro aluno disse que não se importa em dividir a carteira, desde que isso não seja uma medida permanente.

Indagado sobre o problema, o Colégio Sesi esclareceu que está reestruturando as salas de aula da unidade de Araucária e que, por problemas administrativos, o processo atrasou. Informou ainda que a previsão de conclusão da reestruturação é para a primeira quinzena de março.

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: divulgação

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020