Alunos são recepcionados no retorno às aulas

O Colégio Agalvira Bittencourt Pinto também preparou uma recepção especial de boas-vindas no retorno às aulas desta quarta-feira, 5 de fevereiro, surpreendendo e emocionando pais e estudantes.

Com direito a balões, tapete vermelho, painel de fotos e um corredor com os professores enfileirados, saudando a chegada dos estudantes, a instituição preparou esse momento com muito carinho. A preparação do cenário contou com a ajuda de todos os funcionários. “O objetivo foi aproximar os alunos e criar um ambiente ainda mais agradável a todos”, comentou o diretor Alessandro Vieira Rosa.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020