Amostra de sangue de jovem que morreu no HMA nesta quarta-feira é enviada ao Lacen para averiguação

Na tarde desta quarta-feira, 18 de março, um jovem de trinta anos acabou morrendo no Hospital Municipal de Araucária após complicações respiratórias. O caso, porém, até o momento não é classificado como suspeito de coronavírus.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS), o homem é morador do bairro da Caximba, em Curitiba, e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Planalto às 5h49 de terça-feira, 17 de março. Ele apresentava quadro de complicações de diabetes.

Ainda conforme a SMCS, como o quadro inspirava cuidados, ainda na manhã de ontem ele foi transferido para o HMA, sendo que ao anoitecer começou a apresentar desconforto respiratório com piora rápida.

Às 6h30 desta quarta-feira (18) o jovem precisou ser entubado, vindo a falecer ao longo desta tarde. A Secretaria de Comunicação Social explicou ainda que, embora o paciente não apresentasse todos os sintomas de Covid-19 (ele não teve febre, por exemplo) houve a coleta de material para investigação pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Porém, neste momento, não é possível sequer classificar o caso como suspeito de coronavírus