Ampliação do Cmei Santa Clara é entregue para a comunidade

A região do Campina da Barra ganhou um presentão nesta quarta-feira, 19 de fevereiro: a entrega da obra de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Santa Clara, localizado na rua Azaléia, 189. A unidade foi construída em um terreno de aproximadamente 183,87m², ganhou quatro novas salas, com solário e fraldário, lactário e toda estrutura necessária para as crianças e os profissionais. A partir de agora o CMEI, que atendia 197 crianças até o final do ano passado, passa a ofertar mais 46 vagas, totalizando 240.

A secretária municipal de Educação, Adriana Palmieri, agradeceu a parceria da Secretaria Municipal de Planejamento, que sempre está buscando ações de melhorias para as unidades educacionais, a Secretaria de Obras, o Conselho Escolar, pais e profissionais da unidade, pelo apoio para que a unidade educacional recebesse essa ampliação.

Contrapartida

Toda a obra de ampliação do Centro foi custeada pela Lyx Engenharia, como resultado de compensação de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), já que a empresa está construindo na região, o Condomínio Clube Atlanta. Com o EIV, busca-se eliminar ou diminuir os impactos gerados a partir da construção do empreendimento, bem como de seu funcionamento. O estudo está previsto no Estatuto da Cidade (Lei Federal n°10.257/2001).

De acordo com a Lyx, as medidas mitigatórias fazem parte do seu plano de gestão, pois em outras cidades a empresa também construiu Cmeis, postos de saúde e outros equipamentos para atender as comunidades das regiões nas quais seus empreendimentos são construídos.

Sobre o residencial

O Condomínio Clube Atlanta já está com 73% das obras concluídas e a entrega está prevista para julho de 2021, com expectativa de antecipação do calendário, já que os serviços estão bem adiantados. O empreendimento da Lyx (confira no link www.lyxengenharia.com.br) possui várias áreas de lazer, como piscina, quadra poliesportiva e academia. São 256 apartamentos, todos já vendidos na planta.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020