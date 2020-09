Andarilho foi preso após furtar distribuidora de bebidas

Compartilhe esta notícia

A proprietária de uma distribuidora de bebidas localizada próximo a Câmara de Vereadores de Araucária acionou a Guarda Municipal na madrugada de domingo, 27 de setembro, após visualizar nas câmeras de monitoramento do estabelecimento, um indivíduo furtando bebidas. Segundo a denunciante, depois disso, o indivíduo pulou o muro do Núcleo Esportivo do CSU, em direção ao alojamento provisório que existe no local, e que abriga moradores de rua nesse período de pandemia.

Uma equipe da GM foi até o alojamento, e com autorização do responsável, conseguiu localizar o indivíduo que já estava na cama, com as bebidas já consumidas e as garrafas descartadas no lixo. A dona da distribuidora manifestou interesse em registrar queixa e o sujeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.