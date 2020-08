André Di Barros e Rayssa Rafaela são finalistas em festival da canção online

Os cantores araucariense Andre Di Barros e Rayssa Rafaela estão na final do 11º Festival da Canção de Tapera, em Santa Catarina. Devido à pandemia causada pelo coronavírus, em que não é possível haver aglomeração de pessoas, este ano o evento é virtual. Os dois gravaram vídeos cantando, enviaram para a produção do evento, e agora concorrem com outros cantores nacionais.

André disputa a final da categoria Livre Nacional e para votar nele o link é criarenquete.com.br/9373110-11o-festival-da-cancao-taperars-categoria-livre-nacional.html. Já Rayssa é uma das finalistas da categoria Kids Nacional, que envolve crianças de 6 a 12 anos, e o link para votar nela é o criarenquete.com.br/9373210-11o-festival-da-cancao-taperars-categoria-kids-nacional.html#.Xz3SaV0lDjo.whatsapp

A votação encerra na próxima sexta-feira, 28 de agosto, ao meio dia, por isso, acesse os links e vote nos cantores locais.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1227 – 27/08/2020