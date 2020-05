Após discussão com a própria filha, pai acaba baleado

Pai e filha travaram uma discussão por volta das 22h40 desta sexta feira, 8 de maio, no Jardim Califórnia, que acabou em uma pessoa baleada. Tudo começou quando a Guarda Municipal estava em patrulhamento preventivo no bairro e foi chamada por uma adolescente, que mora na residência de propriedade do próprio pai e paga aluguel. A moça relatou que o homem teria ido até a casa alcoolizado e a expulsado do terreno, dizendo que se não saísse, iria atear fogo no imóvel, com ela dentro.

A equipe fez contato com o pai da jovem, que disse não querer mais que a filha morasse ali e teria pedido para ela sair. A moça, alegando não ter pra onde ir naquele momento, pediu um prazo para deixar a casa. Porém, de forma agressiva, o pai teria feito ameaças à ela e, mesmo diante dos GMs, se dirigiu até um veículo Parati e apanhou um galão com substância inflamável. O agressor tentou lançar o conteúdo na filha, mas a equipe já se encontrava junto dela.

Diante dos fatos, foi dado voz de abordagem, mas o homem não acatou. Os GMs fizeram uso de artifício não letal na intenção de conter o pai da vítima, mas nem assim ele parou, e continuou com seu propósito de agredir a moça, colocando em risco também a terceiros. A GM teve que fazer uso de arma letal e o homem acabou ferido em membro inferior. O SAMU foi acionado e, sob escolta, o suspeito foi encaminhado para um hospital em Curitiba. A adolescente registrou boletim de ocorrência contra o pai.