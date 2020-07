Após perseguição cinematográfica, PM prende bandidos que roubaram residência em Contenda

A Polícia Militar de Araucária prendeu na tarde desta segunda-feira, 20 de julho, três indivíduos que roubaram uma residência no município vizinho de Contenda. Após o roubo, o trio fugiu usando um veículo Corsa Classic, e seguiu pela BR 476, sentido Araucária. Equipes da 2ª Cia, que acompanhavam a situação via rádio, se deslocaram até a rodovia, e próximo à ponte do rio Iguaçu, deram de frente com o referido veículo. Ali, uma perseguição se iniciou. Os bandidos fugiram em alta velocidade, passaram pelo radar, furaram o semáforo, e ainda entraram na contra mão.

A perseguição pela rodovia durou cerca de 2 Kms, até que os fugitivos acessaram a marginal da BR, seguindo pela contra mão, entraram na rua Vital Brasil, bairro Estação. Uma das viaturas entrou uma rua antes e conseguiu surpreender os bandidos de frente, no retorno pela marginal. Eles ainda tentaram jogar o veículo em cima da viatura, e nesse momento também, o passageiro tirou o braço para fora com algo na mão, aparentando ser uma arma de fogo. A equipe então efetuou um disparo em direção a eles. O condutor jogou o veículo, pulando o canteiro para acessar a BR 476, pularam novamente o canteiro central, entrando pela contra mão novamente, caindo para a marginal, ainda na contra mão, e seguindo pela rua São Vicente de Paulo. No cruzamento com a rua Manoel Ribas, os bandidos quase bateram de frente com a viatura, onde a equipe precisou efetuar mais dois disparos. O motorista desviou para não colidir, e seguiu pela Manoel Ribas, acessando a Agrimensor Carlos Hasselman, continuando até a rua Pedro de Alcântara Meira, onde próximo a empresa DHL, tentaram jogar a viatura para fora da estrada. Novamente a equipe teve que efetuar sete disparos, para tentar conter o motorista. Ele então se perdeu e acabou batendo o carro em um poste.

Após o acidente, os meliantes desceram do veículo e ainda fugiram a pé para uma área de mata, que fica na frente da empresa DHL. Vários policiais entraram na mata e, não satisfeitos, os bandidos ainda invadiram uma residência na rua Pedro Gawlak, pulando o muro da parte de trás, para tentar se esconder. A moradora conseguiu sinalizar para as equipes policiais, de os bandidos estavam dentro da sua residência. Os policiais então pularam para dentro do terreno. A proprietária conseguiu fugir com a filha pelo portão da frente e avisou as demais equipes policiais.

No interior da casa, as equipes renderam um dos meliantes, já com as vestes trocadas, tentando se passar por um morador. Indagado sobre os comparsas e a arma de fogo, o suspeito disse que eles não estavam mais juntos desde a fuga pelo mato e que também não estava com a arma, porém, durante a revista na casa, os policiais localizaram, debaixo dos sofás da sala, mais dois suspeitos, também com as vestes trocadas. Segundo a PM, um deles estaria com muita tosse e febril, teria dito à equipe que aguardava resultado do exame de Covid-19 e que deveria estar em quarentena. Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a Delegacia de Araucária, juntamente com o veículo e objetos furtados, para os procedimentos cabíveis.

Foto: divulgação