Após seis meses, Paraná mantém enfrentamento ao coronavírus

Seis meses após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Paraná, o Governo do Estado mantém o enfrentamento à pandemia, com ações na área da saúde e de proteção aos mais vulneráveis. Ao reforço na rede hospitalar, que foi completamente equipada para receber os pacientes com o novo coronavírus, soma-se uma série de medidas para auxiliar os cidadãos mais impactados pela crise, com um olhar também para a retomada da economia.

Nesta semana, o governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou o programa Paraná em Obras, que prevê R$ 4 bilhões para projetos de infraestrutura, importantes para a geração de emprego e renda em todas as regiões paranaenses no pós-pandemia. Ratinho Junior também sancionou as leis que criam o Cartão Social e o Cartão Futuro, medidas para ajudar na manutenção de empregos dos jovens e para auxiliar aqueles que buscam uma recolocação no mercado de trabalho.

Até a sexta-feira (18), a Secretaria de Estado da Saúde tinha confirmado 160.228 casos e 4.024 óbitos pela doença no Paraná. Confira abaixo as medidas adotadas nesta semana:

Reforço nos hospitais

Dois importantes hospitais do Oeste receberam investimentos do Governo do Estado nesta semana. O Hospital Municipal Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, recebeu 20 respiradores e 20 monitores para ampliar a ala do Pronto Socorro Respiratório, que será aberta na próxima semana. A unidade vai contar com 12 leitos de UTI exclusivos para o atendimento de pacientes com Covid-19. Em Cascavel, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná passa a contar com a ala de ressonância magnética que dará mais precisão aos diagnósticos por imagem.

Hospital da Criança

O Governo do Estado repassou na sexta-feira, em transferência formalizada pelo vice-governador Darci Piana, mais R$ 9 milhões para a conclusão do Hospital da Criança de Maringá, a última parcela do termo de cooperação mútua do Estado com o município. Com o novo repasse, o investimento total na obra chega a R$ 153 milhões. Deste montante, R$ 124,2 milhões (81%) são oriundos de transferências da Secretaria de Estado da Saúde e de convênios com o Governo Federal. A Organização Mundial da Família (OMF) participou do projeto com outros US$ 10 milhões.

Cartão Futuro

O governador sancionou nesta sexta-feira a lei que cria o Cartão Futuro Emergencial, que garante a manutenção de 15 mil vagas de emprego de jovens de 14 a 18 anos. Proposta pelo governo e aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, o programa é uma das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e vai destinar uma ajuda de custo aos empregadores que mantiverem o contrato de adolescentes aprendizes durante a vigência do estado de calamidade pública no Paraná.

Cartão Social

Outra medida confirmada pelo governo vai auxiliar os trabalhadores que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. Previsto na lei 20.231/20, sancionada pelo governador Ratinho Junior, o Cartão Social vai custear as passagens de ônibus de quem sair para procurar emprego. As passagens serão adquiridas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), válidas para uso no Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano. As empresas do sistema precisam cumprir uma série de contrapartidas para serem beneficiadas pelo programa.

Feito no Paraná

Para a estimular a retomada econômica e dar mais visibilidade para a produção estadual, o Governo do Estado está lançando o programa Feito no Paraná. O objetivo é estimular a valorização e a compra de mercadorias paranaenses. O programa terá como base as vocações produtivas locais e o Governo do Estado fará campanhas para apresentar produtos e valorizar histórias de “quem faz o Paraná crescer”. Também vai incentivar a compra segura durante a pandemia da Covid-19.

Lei Aldir Blanc

Segue aberto, até o dia 14 de outubro, o cadastramento de trabalhadores de toda a cadeia produtiva da cultura que preenchem os requisitos para receber o auxílio emergencial de renda, previsto pela Lei Aldir Blanc (Lei Federal nº 14.017/2020). Quem tiver seu cadastro aprovado terá direito a três parcelas de R$ 600 de auxílio, pagas de uma única vez, retroativamente. O cadastro deve ser feito no seguinte site: www.sic.cultura.pr.gov.br/auxilio/renda.php.

Parques fechados

Os parques localizados na Serra do Mar voltaram a ser fechados para a visitação desde a sexta-feira. A medida, prevista na Portaria do Instituto Água e Terra (IAT) nº 269/2020, atinge os parques estaduais Pico Paraná, Pico do Marumbi, Serra da Baitaca e Ibicatu. De acordo com o IAT, a crise hídrica e os incêndios que ocorreram na última semana foram o principal motivo para o fechamento, além da superlotação nos fins de semana, aglomeração nas filas, uso incorreto das máscaras e o descarte de lixo nas unidades.

Aula Paraná Turbo

O Governo do Estado lançou na quinta-feira o Aula Paraná Turbo, uma versão avançada do Aula Paraná, sistema de ensino remoto da Secretaria da Educação e do Esporte, oferecido a 1,07 milhão de alunos da rede estadual. O programa conta com novas ferramentas, como um Intensivo do Enem, um sistema de correções automáticas de redação, aulas de programação para alunos e professores, além de mais aulas ao vivo e uma plataforma de matemática gamificada.

Primavera dos Museus

Mesmo ainda fechados para o público, os espaços culturais do Governo do Estado vão participar da 14ª Primavera dos Museus, uma ação nacional promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) entre os dias 21 e 27 de setembro. Do Estado, do participam o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR), Museu Paranaense (MUPA), Museu Oscar Niemeyer (MON) e Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA), em ação conjunta com o Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP).

OUTRAS NOTÍCIAS

IDEB

O Paraná alcançou a terceira posição geral e o quarto melhor resultado entre as escolas das redes públicas estaduais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado na terça-feira (15) pelo Ministério da Educação. Desde 2005 o Estado não experimentava uma evolução tão grande na avaliação da qualidade do ensino público. No Ensino Médio, a nota estadual teve a alta mais expressiva do Brasil, um avanço 0,7 ponto.

Paraná Mais Verde

O Paraná vai comemorar o Dia da Árvore, celebrado nesta segunda-feira, 21 de setembro, com o plantio de mais de 550 mil mudas de espécies nativas. A ação é do programa Paraná mais Verde, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Escritórios Regionais do Instituto Água e Terra (IAT) programaram ações de distribuição e plantio de mudas em todo o Estado. Todas as atividades serão cercadas de cuidados, com uso de máscaras, álcool gel e distanciamento.

InovaInvest

A startups e empresas tecnológicas paranaenses vão contar com o apoio da Invest Paraná para promover seus projetos no mercado nacional e internacional. A agência do Governo do Estado voltada à atração de investimentos lançou o programa InovaInvest, que vai selecionar ferramentas para serem utilizadas e divulgadas nas suas ações de promoção do Estado, funcionando como uma vitrine de divulgação dessas soluções junto a empresas nacionais, compradores internacionais e investidores estrangeiros.

Conferência online

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) promovem na próxima semana, entre os dias 21 e 24 de setembro, 10ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento será totalmente online e tem como tema a Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências. Para acompanhar basta acessar o link http://abre.ai/sejufparana.

Texto: Agência de Notícias de Notícias